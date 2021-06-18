Из-за схода селевых потоков в Ялте временно отключают водоснабжение, горожан просят сделать запасы воды. Об этом 18 июня сообщила глава местной администрации Янина Павленко на официальной странице ВКонтакте

Ливни превратили улицы Ялты в бурлящие реки - видео © РИА Новости, Константин Михальчевский / Перейти в фотобанк

«Просьба к ялтинцам и гостям города запастись водой. Возможны отключения», — написала Павленко.

Кроме того, 2,7 тыс. жителей Ялты остались без света. В городе обесточено 80 трансформаторных подстанций и две ЛЭП. Над устранением повреждений работают аварийные бригады Крымэнерго.

Также в городе не работает большинство общественного транспорта. Ведется эвакуация жителей. Для помощи в ликвидации последствий стихии в Ялте привлекут военных и технику Черноморского флота.