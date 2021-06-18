Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что в текущем году на Украине запустят проект, который предусматривает строительство больниц нового формата, которые будут соответствовать уровню европейских клиник. Об этом 18 июня он рассказал во время выступления в День медика, трансляцию которого вел Офис президента в Facebook

«Одним из шагов на пути к качественной медицине станет наш новый проект — запуск больниц нового, качественно другого формата, по лучшим мировым стандартам. Больницы одинаково комфортные как для пациента, так и для врача. Мы начинаем этот проект уже в этом году с областных клинических и детских больниц, которые должны соответствовать уровню европейских клиник», — заявил Зеленский.

По словам украинского президента, данный проект будет реализован в каждой области Украины. Также он напомнил, что продолжается строительство больниц в рамках национальной программы «Большое строительство».

В Запорожье женщина провалилась под землю на пороге больницы © РИА Новости, Михаил Воскресенский / Перейти в фотобанк

Ранее Зеленский подписал указ, который устанавливает минимальные зарплаты для медицинского персонала и врачей. Документ устанавливает ориентир минимального уровня оплаты труда на уровне не менее 13,5 тыс. грн (около 30 тысяч рублей) для среднего медицинского персонала и не менее 20 тыс. грн для врачей (около 50 тысяч рублей).

В настоящее время месячная минимальная зарплата на Украине составляет 6 тыс. грн (около 15 тысяч рублей).