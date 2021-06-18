Контрразведка Службы безопасности Украины под процессуальным руководством Киевской прокуратуры предотвратила продажу секретных оборонных разработок, за которые злоумышленники хотели получить 2 млн долларов. Об этом 18 июня сообщается на сайте ведомства

Отмечается, что СБУ не допустила утечку за пределы страны новейших разработок отечественного оборонно-промышленного комплекса.

«Разоблачены злоумышленники, которые пытались продать представителям одной из азиатских стран секретную проектную документацию в сфере военного кораблестроения. Сведения с ограниченным доступом были оценены в 2 млн долларов», — говорится в сообщении.

Установлено, что к противоправной деятельности причастны несколько бывших и действующих работников одного из оборонных предприятий. При этом подробности не разглашаются.

СБУ готова к «баттлу» с Моргенштерном в суде © Моргенштерн/инстаграм

Во время обысков по месту жительства участников незаконной сделки были изъяты документы и компьютерная техника с доказательствами противоправной деятельности.

Решается вопрос о сообщении злоумышленникам о подозрении и избрании меры пресечения. В рамках уголовного производства по ч. 1 ст. 111 (государственная измена) Уголовного кодекса Украины продолжаются следственные действия.