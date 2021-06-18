Отмечается, что СБУ не допустила утечку за пределы страны новейших разработок отечественного оборонно-промышленного комплекса.
«Разоблачены злоумышленники, которые пытались продать представителям одной из азиатских стран секретную проектную документацию в сфере военного кораблестроения. Сведения с ограниченным доступом были оценены в 2 млн долларов», — говорится в сообщении.
Установлено, что к противоправной деятельности причастны несколько бывших и действующих работников одного из оборонных предприятий. При этом подробности не разглашаются.
В ходе проведения спецоперации сотрудники СБУ разоблачили злоумышленников во время передачи 250 тыс. долларов за часть оборонных сведений.
Во время обысков по месту жительства участников незаконной сделки были изъяты документы и компьютерная техника с доказательствами противоправной деятельности.
Решается вопрос о сообщении злоумышленникам о подозрении и избрании меры пресечения. В рамках уголовного производства по ч. 1 ст. 111 (государственная измена) Уголовного кодекса Украины продолжаются следственные действия.