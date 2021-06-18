Президенту США Джо Байдену предложили пройти тест на когнитивные способности. Такую инициативу проявил республиканец, член палаты представителей США от Техаса Ронни Джексон, который работал врачом в Белом доме при экс-президенте Дональде Трампе. Об этом сообщается на сайте конгрессмена 17 июня

Американские отставные генералы усомнились в психическом здоровье Байдена © РИА Новости, Сергей Гунеев / Перейти в фотобанк

По мнению политиков, результат теста должен быть публичным, поскольку умственное состояние главы государства влияет на национальную безопасность.

«Американский народ заслуживает того, чтобы знать, что он может выполнять обязанности, требуемые от должности, и заслуживает полной прозрачности психического состояния своего высшего избранного лидера», — говорится в письме.

В мае более 120 отставных адмиралов и генералов США написали открытое письмо, в котором выразили сомнения в честной победе Байдена на президентских выборах, а также поставили под вопрос его психическое здоровье. Они также заявили, что при демократическом Конгрессе и новой администрации США «резко повернули налево к социализму и марксистской форме тиранического правления».

До этого Белый дом заявлял, что Байден расскажет о состоянии своего здоровья после того, как пройдет обследование в 2021 году. Семидесятивосьмилетний Байден является самым старым президентом в истории США. В ходе предвыборной кампании он пообещал быть «полностью прозрачным с точки зрения здоровья». Таким образом политик ответил на риторику своего соперника на выборах Трампа, который публично сомневался в остроте ума Байдена из-за его преклонного возраста.