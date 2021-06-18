В Крыму нет погибших в результате ливней, паводков и подтоплений. Об этом 18 июня сообщили в пресс-службе Главного управления МЧС РФ по республике, передает РИА Новости

«Жертв нет», — заявили в пресс-службе.

В Крыму в связи с ливнями ввели режим ЧС © Пресс-служба МЧС РФ / Пресс-служба МЧС РФ / Перейти в фотобанк сообщается, что для ликвидации ЧС и проведения аварийно-спасательных работ в Республику Крым направлена аэромобильная группировка Донского спасательного центра МЧС России. В ее составе 50 человек и 12 единиц техники.

В Крыму бушует циклон, за четверг и пятницу выпало по две месячные нормы осадков. От подтопления пострадали более 300 домовладений на востоке полуострова. В Керчи и Ялте вышли из берегов реки. Ливни продолжаются в Симферополе, Севастополе, Евпатории. В Крыму введен режим ЧС регионального масштаба.