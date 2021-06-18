Депутат Верховной Рады от «Слуги народа» Елизавета Богуцкая выступила инициатором законопроекта, который введет уголовную ответственность за нарушение языкового законодательства. Соответствующий документ появился на сайте парламента 17 июня

При этом текста законопроекта «О внесении изменений в Уголовный кодекс Украины относительно защиты украинского языка как государственного» пока нет.

Четыре сигнала. Госдума выступила против украинизации © РИА Новости, Максим Блинов / Перейти в фотобанк

На Украине с 16 января 2021 года сфера обслуживания перешла исключительно на украинский язык. Согласно закону, все поставщики товаров и услуг должны обслуживать потребителей и предоставлять информацию на украинском языке.