При этом текста законопроекта «О внесении изменений в Уголовный кодекс Украины относительно защиты украинского языка как государственного» пока нет.
Стоит отметить, что за месяц до вступления закона о тотальной украинизации «Слуга народа» выступала за то, чтобы полностью аннулировать это положение.
На Украине с 16 января 2021 года сфера обслуживания перешла исключительно на украинский язык. Согласно закону, все поставщики товаров и услуг должны обслуживать потребителей и предоставлять информацию на украинском языке.