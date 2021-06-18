Министр финансов Украины Сергей Марченко получил письмо от Еврокомиссии касательно выделения макрофинансовой помощи в размере 600 млн евро от ЕС. Об этом 18 июня сообщает Telegram-канал «Шептун»

«Второй транш от ЕС будет доступен до 14 сентября 2021 года. Вместе с тем, в Еврокомиссии пока не видят прогресса в политических реформах в Украине. Так, в письме сказано, что получению транша мешает процесс избрания главы САП, который «столкнулся с задержками и имеет признаки обструкционизма», — говорится в сообщении.

Украина рассчитывает на транш МВФ до конца года - Зеленский © president.gov.ua

Отмечается, что если эти тексты не будут улучшены во втором чтении, то у международных партнеров, включая государства-члены ЕС, могут возникнуть сомнения в политической приверженности судебным реформам и борьбе с коррупцией на Украине. Неполное осуществление этих реформ может поставить под угрозу выделение финансов не только от ЕС, но и от Международного валютного фонда.

Ранее Марченко заявил, что для Украины желательно получить транш от Международного валютного фонда, «чем раньше, тем лучше». Без денег МВФ, по его словам, Украине будет «сложно». Министр отметил, что ключевым является вопрос выплат по государственному долгу в августе.

В июне 2020 года Совет директоров МВФ принял 18-месячную программу stand-by для Украины с финансированием около 5 миллиардов долларов, направленным на помощь Украине в преодолении последствий пандемии COVID-19. 12 июня Украина получила первый транш кредита в размере 2,1 миллиарда долларов. Второй транш не перечислен до сих пор.