«Затоплены пешеходные переходы — с Московской на Киевскую полностью, на овощном рынке и "Спартаке" — частично. Службы задействованы, но воды очень много… Самое страшное, что подтапливает хоззону "Крымэнерго". Если ее затопит, то мы останемся без света», — сказала она.
Павленко попросила ялтинцев и гостей города не выходить из домов.
Циклон над Крымом стал причиной сильных дождей, от которых сильнее других городов и поселков пострадала Керчь, где выпала почти двухмесячная норма осадков. Объявлен режим ЧС регионального масштаба.