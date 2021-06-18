В Ялте из-за продолжительных сильных дождей вышла из берегов река Водопадная, и из-за подтопления город столкнулся с риском остаться без электричества. Об этом 18 июня сообщила глава администрации Янина Павленко, передают «Вести»

В Крыму в связи с ливнями ввели режим ЧС © Пресс-служба МЧС РФ / Пресс-служба МЧС РФ / Перейти в фотобанк сказала она.

Павленко попросила ялтинцев и гостей города не выходить из домов.

Циклон над Крымом стал причиной сильных дождей, от которых сильнее других городов и поселков пострадала Керчь, где выпала почти двухмесячная норма осадков. Объявлен режим ЧС регионального масштаба.