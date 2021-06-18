По данным ученых, из-за миграционных потоков новая волна COVID-19 начнется с восточных регионов Украины еще до осени. Прогнозируется, что заболеваемость будет существенно превышать предыдущие показатели.
По данным ВОЗ, разновидность COVID-19, которая была обнаружена в Индии и получила название «Дельта», становится доминирующей в некоторых странах, таких как Великобритания. По мере распространения вирус продолжает мутировать.
Среди классических симптомов «Дельты» — головная боль, боль в горле, насморк и лихорадка. Эта разновидность вируса чаще приводит к госпитализации пациентов, утверждают ученые.