Национальная академия наук (НАН) Украины спрогнозировал распространение в стране индийского штамма коронавируса уже к осени. Об этом говорится в исследовании, опубликованном на днях на сайте НАН

Вакцина от индийского штамма готова: бюллетень коронавируса на 16 июня © бюллетень

По данным ВОЗ, разновидность COVID-19, которая была обнаружена в Индии и получила название «Дельта», становится доминирующей в некоторых странах, таких как Великобритания. По мере распространения вирус продолжает мутировать.

Среди классических симптомов «Дельты» — головная боль, боль в горле, насморк и лихорадка. Эта разновидность вируса чаще приводит к госпитализации пациентов, утверждают ученые.