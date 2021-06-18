Глава Министерства энергетики Украины Герман Галущенко рассказал, что у страны есть несколько направлений противостояния реализации проекта по строительству газопровода «Северный поток-2». Об этом 18 июня он заявил во время часа вопросов к правительству в парламенте, который транслировал телеканал «Рада»

«Что мы будем делать? Есть несколько направлений. Во-первых, этот вопрос не закрыт. Есть пример Opal, когда его ввели и на самом деле он работает только на 50% — это тоже опция о том, что нам надо требовать применение европейского законодательства к «Северному потоку» — это одно направление», — сказал министр.

«Северный поток - 2»: Байден против Госдепа, ультиматум Зеленского Европе и укладка второй ветки газопровода по плану © РИА Новости, Nord Stream 2 / Aксель Шмидт/ Paul Langrock

Также Галущенко заявил, что Украина будет рассматривать вопрос о том, «кого можно привлечь из партнеров для того, чтобы обеспечить функционирование отечественной системы».

Ранее глава правления Национальной акционерной компании «Нафтогаз Украины» Юрий Витренко выразил уверенность, что Украина будет получать плату по ранее заключенному контракту с Россией за транзит газа после запуска «Северного потока-2» даже без транзита по факту.

Премьер Украины Денис Шмыгаль заявил, что Украина будет настаивать на остановке строительства «Северного потока-2», поскольку считает его «экономическим оружием» для себя, Европы и США. Кроме того, он сообщил о готовности подать иск против РФ в Стокгольмский арбитраж за отказ от транзита через Украину в Европу. Предварительно сумма иска составит 7,2 млрд долларов.

В 2020 году Украина сократила транзит газа через свою газотранспортную систему в Европу на 38% до 55,8 млрд куб. м по сравнению с 2019 годом.