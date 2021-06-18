«Мы обращаемся с требованием добровольно сложить полномочия председателя партии и мандат народного депутата Украины Кире Рудык, добровольно сложить полномочия председателя парламентской фракции и мандат народного депутата Украины Ярославу Железняку», — говорится в заявлении.
Также от Рудык и Железняка потребовали публично извиниться за «действия, которые нанесли ущерб партии».
Кроме того, в тернопольской ячейке «Голоса» призвали провести съезд партии, избрать нового председателя и изменить устав.
Ранее фракция «Голос» официально раскололась. Половина фракции вошла в объединение «Справедливость», которая также заявила о недоверии председателю фракции Ярославу Железняку и председателю партии Кире Рудик. Съезд партии назначен на июль.