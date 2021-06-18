В Тернопольской партийной организации «Голоса» требуют, чтобы глава партии «Голос» Кира Рудик и руководитель фракции в Раде Ярослав Железняк сдали мандаты. Заявление опубликовано 18 июня в Facebook

«Мы обращаемся с требованием добровольно сложить полномочия председателя партии и мандат народного депутата Украины Кире Рудык, добровольно сложить полномочия председателя парламентской фракции и мандат народного депутата Украины Ярославу Железняку», — говорится в заявлении.

Расколотый «Голос». Почему в Раде развалилась фракция «соросят» © Facebook, Голос

Кроме того, в тернопольской ячейке «Голоса» призвали провести съезд партии, избрать нового председателя и изменить устав.

Ранее фракция «Голос» официально раскололась. Половина фракции вошла в объединение «Справедливость», которая также заявила о недоверии председателю фракции Ярославу Железняку и председателю партии Кире Рудик. Съезд партии назначен на июль.