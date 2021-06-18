«Действительно, обыски проводят следователи, проводятся следственные действия. Больше информации мы пока предоставить не можем, поскольку следователь сейчас находится на обысках. Пока у нас не будет постановления на разрешение о разглашении, мы ничего сообщить не сможем. Как только следователь вернется, ГБР обнародует актуальную информацию», — сказала она.
По словам министра юстиции Дениса Малюськи, ГБР пришло с обысками в Антирейдерскую комиссию министерства.
Днем ранее, 17 июня, в кабинеты мэра Киева Виталия Кличко снова пришли с обысками. На этот раз прокуратура Киева и Государственная фискальная служба повторно обыскала служебные помещения коммунальной корпорации «Киевавтодор».