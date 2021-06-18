Государственное бюро расследований (ГБР) Украины проводит обыски в Министерстве юстиции. Об этом 18 июня сообщила пресс-секретарь ГБР Ольга Чеканова, передают Vesti.ua

Силовики пришли с обысками в офис «Киевавтодора» из-за неуплаты налогов © Facebook, ICOM Ukraine сказала она.

По словам министра юстиции Дениса Малюськи, ГБР пришло с обысками в Антирейдерскую комиссию министерства.

Днем ранее, 17 июня, в кабинеты мэра Киева Виталия Кличко снова пришли с обысками. На этот раз прокуратура Киева и Государственная фискальная служба повторно обыскала служебные помещения коммунальной корпорации «Киевавтодор».