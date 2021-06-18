«Мы должны находить новые механизмы и новые ресурсы, пока размер зарплаты медиков не станет справедливым. И одним из шагов для достижения этой цели станет подписанный мною сегодня, сейчас, указ — я считаю, важный указ президента Украины», — сказал Зеленский.
Президент Украины объяснил, что указ устанавливает ориентир минимального уровня оплаты труда на уровне не менее 13,5 тыс. грн (около 30 тысяч рублей) для среднего медицинского персонала и не менее 20 тыс. грн для врачей (около 50 тысяч рублей).
В настоящее время месячная минимальная зарплата на Украине составляет 6 тыс. грн (около 15 тысяч рублей).
Накануне возле Офиса президента состоялась протестная акция медработников. Они пожаловались на бездействие правительства, низкие зарплаты и невыплату коронавирусных платежей.