Президент Украины Владимир Зеленский подписал указ, который устанавливает минимальные зарплаты для медицинского персонала и врачей. Соответствующий документ 18 июня он подписал во время поздравления ко Дню медика, которое транслировали украинские телеканалы

Медики обвинили Ляшко в бездействии и потребовали повышения зарплат © УНИАН

Президент Украины объяснил, что указ устанавливает ориентир минимального уровня оплаты труда на уровне не менее 13,5 тыс. грн (около 30 тысяч рублей) для среднего медицинского персонала и не менее 20 тыс. грн для врачей (около 50 тысяч рублей).

В настоящее время месячная минимальная зарплата на Украине составляет 6 тыс. грн (около 15 тысяч рублей).

Накануне возле Офиса президента состоялась протестная акция медработников. Они пожаловались на бездействие правительства, низкие зарплаты и невыплату коронавирусных платежей.