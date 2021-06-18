Неизвестные напали на офисное здание полтавского центра партии «Оппозиционная платформа - За жизнь». Об этом 18 июня сообщили его представители, разместив в сети видеодоказательства, передает «112 Украина»

«Вандалы разрисовали фасад краской из баллончика, оставив оскорбительные надписи, а также разрезали баннеры, висевшие у входа. Кроме того, злоумышленники проломили защитные ролеты и пробили металлопластиковое окно. Автор видео снял также обстановку внутри самого офиса», — говорится в сообщении.

Радикалы совершили налет на офис ОПЗЖ в Мариуполе © ОПЗЖ

Нападения на офисы партии происходят регулярно. В феврале неизвестные напали на офис в Курахово в Донецкой области. За последние полгода это стало четвертым нападением.