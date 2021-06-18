«Вандалы разрисовали фасад краской из баллончика, оставив оскорбительные надписи, а также разрезали баннеры, висевшие у входа. Кроме того, злоумышленники проломили защитные ролеты и пробили металлопластиковое окно. Автор видео снял также обстановку внутри самого офиса», — говорится в сообщении.
Также отмечается, что в помещении по полу были разбросаны осколки разбитого стекла. Представители офиса партии отметили, что неоднократно обращались в правоохранительные органы с просьбами привлечь злоумышленников к ответственности, однако должной реакции не последовало.
Нападения на офисы партии происходят регулярно. В феврале неизвестные напали на офис в Курахово в Донецкой области. За последние полгода это стало четвертым нападением.