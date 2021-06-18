В Службе безопасности Украины (СБУ) заявили, что готовы в суде отстаивать свою позицию по иску российского рэпера Моргенштерна (Алишера Валеева). Об этом 17 июня сообщил пресс-секретарь ведомства Артем Дехтяренко, передает Liga.net

Моргенштерн подал в суд на СБУ © Моргенштерн/Инстаграм

По словам Дехтяренко, СБУ действует исключительно в рамках законодательства, а в письме, направленном Минкульту, содержится аргументированная позиция по поводу того, почему ведомство рекомендует включить Моргенштерна в перечень лиц, которые создают угрозу нацбезопасности.

«Мы стоим на страже национальных интересов Украины и готовы защищать нашу позицию в суде», — подчеркнул пресс-секретарь.

На лето 2021 года рэпер планировал концерты в Харькове, Одессе и Киеве.