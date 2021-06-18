Ранее Моргенштерн подал иск в Окружной административный суд Киева (ОАСК) против СБУ, которая внесла артиста в список лиц, угрожающих нацбезопасности страны.
По словам Дехтяренко, СБУ действует исключительно в рамках законодательства, а в письме, направленном Минкульту, содержится аргументированная позиция по поводу того, почему ведомство рекомендует включить Моргенштерна в перечень лиц, которые создают угрозу нацбезопасности.
«Мы стоим на страже национальных интересов Украины и готовы защищать нашу позицию в суде», — подчеркнул пресс-секретарь.
На лето 2021 года рэпер планировал концерты в Харькове, Одессе и Киеве.