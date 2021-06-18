«С 21 июня 2021 года по 29 июня включительно продлевается приостановление оказания гражданам услуг общественного питания в фудкортах; посещения детских игровых комнат; посещения зоопарков», — говорится в документе.
Кроме того, с 23:00 до 6:00 не будут работать предприятия общественного питания (за исключением продажи товаров, обслуживания навынос, доставки заказов и оказания бытовых услуг). Продлевается запрет на работу ночных клубов, баров, дискотек, караоке.
Мэр Москвы также заявил о старте эксперимента по организации работы «бесковидных» ресторанов. Для их посещения понадобится QR-код, подтверждающий вакцинацию, который можно будет скачать с сайта госуслуг.
Ранее было принято постановление об обязательной вакцинации людей, работающих в сфере услуг в Москве и Подмосковье.