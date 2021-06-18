В Москве до 29 июня продлеваются введенные из-за коронавируса ограничения по работе зоопарков, фудкортов, ограничения на ночную работу ресторанов и использование инфраструктуры в парках. Указ подписал мэр Москвы Сергей Собянин

«С 21 июня 2021 года по 29 июня включительно продлевается приостановление оказания гражданам услуг общественного питания в фудкортах; посещения детских игровых комнат; посещения зоопарков», — говорится в документе.

Для вакцинации мигрантов в Москве планируют использовать «Спутник Лайт» © CC0, Pixabay

Мэр Москвы также заявил о старте эксперимента по организации работы «бесковидных» ресторанов. Для их посещения понадобится QR-код, подтверждающий вакцинацию, который можно будет скачать с сайта госуслуг.

Ранее было принято постановление об обязательной вакцинации людей, работающих в сфере услуг в Москве и Подмосковье.