«Законопроект №5599 не противоречит целям Соглашения об ассоциации, но требует доработки с целью учета положений статьи 282 Соглашения об ассоциации в части надлежащего соблюдения принципа правовой определенности, полного учета положений Регламента Европейского парламента и Совета (ЕС) 2016/679 от 27 апреля 2016 (Общий регламент о защите данных)», — говорится в сообщении.
При доработке законопроекта также рекомендуется учесть положения Европейской конвенции по правам человека, Хельсинкского заключительного акта и рекомендации ПАСЕ №1516.
Внесенный президентом Украины Владимиром Зеленским в Верховную Раду законопроект «О предотвращении угроз национальной безопасности, связанных с чрезмерным влиянием лиц, имеющих значительный экономический или политический вес в общественной жизни (олигархов)» непосредственно касается 10-15 человек, но вызвал резонанс во всем украинском обществе.
Так, в пресс-службе бизнесмена Рината Ахметова уже прокомментировали законопроект, заявив, что Ахметов не олигарх, а инвестор.