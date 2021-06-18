Комитет Верховной Рады по вопросам интеграции Украины в ЕС изучил президентский законопроект №5599 об олигархах и пришел к выводу, что этот документ нуждается в доработке. Об этом 17 июня заявили в парламенте страны

«Марш-бросок» на олигархов: Офис генпрокурора пересмотрит все закрытые дела © rada.gov.ua сообщении.

При доработке законопроекта также рекомендуется учесть положения Европейской конвенции по правам человека, Хельсинкского заключительного акта и рекомендации ПАСЕ №1516.

Внесенный президентом Украины Владимиром Зеленским в Верховную Раду законопроект «О предотвращении угроз национальной безопасности, связанных с чрезмерным влиянием лиц, имеющих значительный экономический или политический вес в общественной жизни (олигархов)» непосредственно касается 10-15 человек, но вызвал резонанс во всем украинском обществе.

Так, в пресс-службе бизнесмена Рината Ахметова уже прокомментировали законопроект, заявив, что Ахметов не олигарх, а инвестор.