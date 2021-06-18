Россия всегда будет противостоять членству Украины в НАТО, но рано или поздно Киев станет членом Североатлантического альянса. Об этом заявил глава МИД Украины Дмитрий Кулеба 17 июня в эфире телеканала «1+1»

Блицопрос: Денис Денисов о встрече Путина и Байдена в контексте Украины © РИА Новости, Нина Зотина Владимир Путин заявил, что не считает «болтовней» разговоры о членстве Украины в альянсе. По его словам, если Киев вступит в НАТО, то подлетное время ракет от Харькова или Днепра до Москвы уменьшится до десяти минут. Позднее Путин заявил, что в ходе личной встречи со своим американским коллегой Джо Байденом эта тема «затрагивалась "мазком", здесь, пожалуй, нечего обсуждать».

«Меня не очень интересует обсуждение с Россией вопроса НАТО, потому что там действительно говорить не о чем. Мы понимаем, что РФ всегда будет противостоять этому, мы также понимаем, что мы пройдем этот путь и Украина станет членом альянса. Россия, безусловно, реальность, с которой необходимо считаться, но Россия не имеет и не будет иметь права вето на вступление Украины в НАТО», — сказал дипломат.

По мнению военного эксперта Игоря Коротченко, НАТО Украину не возьмет, но будет использовать украинскую территорию только для размещения военной инфраструктуры, возможно, для американских ракет средней и меньшей дальности.