Каждый третий выпускник украинских школ не сдал так называемое внешнее независимое тестирование по математике, необходимое для поступления в высшее учебное заведение. Об этом 17 июня сообщили на официальном сайте Украинского центра оценивания качества образования (УЦОКО)

Глава Минобразования рассказал, вернут ли украинских школьников на дистанционку © РИА Новости, Владимир Федоренко / Перейти в фотобанк

«Члены экспертной комиссии после обсуждения приняли решение установить пороговый балл по иностранным языкам, что соответствует 18 тестовым баллам, по математике — 10, по физике — 12», — говорится в сообщении.

Также сообщается, что участники тестирования смогут ознакомиться с результатами на собственных информационных страницах 19 июня. С текущего года математика стала обязательным предметом для сдачи.