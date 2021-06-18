Отмечается, что в прошлом году порог «сдал/не сдал» не смогли преодолеть 13% выпускников. В нынешнем году это число увеличилось до 31,11%.
«Члены экспертной комиссии после обсуждения приняли решение установить пороговый балл по иностранным языкам, что соответствует 18 тестовым баллам, по математике — 10, по физике — 12», — говорится в сообщении.
Также сообщается, что участники тестирования смогут ознакомиться с результатами на собственных информационных страницах 19 июня. С текущего года математика стала обязательным предметом для сдачи.