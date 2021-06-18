Существующая система скорой медицинской помощи не способна обеспечить потребности Харькова, поэтому в городе создадут свою собственную скорую. Об 17 июня сообщил и. о. мэра города Игорь Терехов, передает «Мой Харьков»

«Пришел бы каюк»: Степанов высказался о медреформе Супрун © Facebook, Максим Степанов

«В таком мегаполисе скорая помощь не принадлежит муниципалитету, не принадлежит городу Харькову. И я лично подтверждаю, что до скорой помощи достучаться невозможно!» — заявил исполняющий обязанности городского головы.

Он подчеркнул, что «бездарная» медреформа вынуждает создать в городе собственную муниципальную систему скорой помощи, способную оперативно помогать людям. Проект ее финансирования уже разрабатывают и планируют внести в бюджетные планы на 2022 год.

«У нас есть расчеты, есть понимание организации и управления этой системой. Мы обеспечим, чтобы скорая молниеносно реагировала на вызовы», — заверил Терехов.

С 1 января 2021 года в Украине ужесточились критерии, и теперь врачи выезжают только на те вызовы, когда человек действительно находится на грани жизни и смерти. Определяют эту тонкую грань диспетчеры по телефону.