За последние десять лет смертность от алкоголя и связанных с его употреблением заболеваний снизилась на Украине примерно втрое. Об этом 17 июня сообщил Нealthy.24tv.ua со ссылкой на даны Госстата

Массовое отравление в Харькове: 45 пострадавших, в том числе дети © pixabay

К слову, в текущем году от заболеваний, связанных с алкоголем, отравлений и суицидов в нетрезвом состоянии погибло уже 2 238 граждан Украины.

Всего же с 2008 года в стране по причинам, связанным с употреблением спиртных напитков умерло уже более 170 тысяч человек, 80% из которых — мужчины.

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Между тем, проблема пьянства на Украине — одна из самых острых, на учете у наркологов с алкогольной зависимостью состоит примерно сто тысяч граждан. Последнее десятилетие страна занимает лидирующие позиции по количеству употребления спиртного и смертности от связанных с этим причин.