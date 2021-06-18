Местные СМИ сравнили данные пикового по числу подобных смертей 2008-го года, когда было зафиксировано 27 088 летальных исходов, с данными за 2020-ый. Тогда медики зарегистрировали 9 715 смерти, связанных с пьянством.
К слову, в текущем году от заболеваний, связанных с алкоголем, отравлений и суицидов в нетрезвом состоянии погибло уже 2 238 граждан Украины.
Всего же с 2008 года в стране по причинам, связанным с употреблением спиртных напитков умерло уже более 170 тысяч человек, 80% из которых — мужчины.
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Между тем, проблема пьянства на Украине — одна из самых острых, на учете у наркологов с алкогольной зависимостью состоит примерно сто тысяч граждан. Последнее десятилетие страна занимает лидирующие позиции по количеству употребления спиртного и смертности от связанных с этим причин.