В начале июля в Москве могут начать прививать мигрантов вакциной «Спутник Лайт». Об этом 18 июня сообщается на сайте мэра Москвы Сергея Собянина

В Москве вакцинацию от COVID-19 сделали ещё доступнее © РИА Новости, Виталий Аньков / Перейти в фотобанк

«В прошлом году было принято решение в первую очередь обеспечить вакциной своих граждан. Именно с этим связаны ограничения, и ни с чем другим. Сейчас начато изготовление «Спутника Лайт». Скорее всего, мы получим разрешение использовать его для вакцинации мигрантов. По нашим расчетам, это произойдет в начале июля, может быть, и раньше», — написал мэр Москвы.

Вакцина «Спутник Лайт», по сути, является первым компонентом классического «Спутника V». Иммуннитет к коронавирусу появляется после одного укола. Вакцина значительно снижает вероятность заражения коронавирусной инфекцией (эффективность 79,4%), а в случае заражения предотвращает тяжелое течение болезни.