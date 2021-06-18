Собянин отметил, что в сфере общепита в Москве работает множество мигрантов, и для обеспечения безопасности 60% сотрудников общепита планируется привить от коронавируса.
«В прошлом году было принято решение в первую очередь обеспечить вакциной своих граждан. Именно с этим связаны ограничения, и ни с чем другим. Сейчас начато изготовление «Спутника Лайт». Скорее всего, мы получим разрешение использовать его для вакцинации мигрантов. По нашим расчетам, это произойдет в начале июля, может быть, и раньше», — написал мэр Москвы.
Вакцина «Спутник Лайт», по сути, является первым компонентом классического «Спутника V». Иммуннитет к коронавирусу появляется после одного укола. Вакцина значительно снижает вероятность заражения коронавирусной инфекцией (эффективность 79,4%), а в случае заражения предотвращает тяжелое течение болезни.