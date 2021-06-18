«То, что у нас, к сожалению, к большому бизнесу, крупным промышленникам приклеилась это вульгарное название «олигархи», — это очень плохо. Олигархами являются те люди, которые участвуют во власти и получают от этого экономическую выгоду. А крупный бизнес не участвует во власти. Во-вторых, во всех странах мира есть большой бизнес. Во всех странах мира власти всегда учитывают большой бизнес и тех, кто владеет телеканалами», — заявил он.
По его словам, согласно Конституции Украины, все граждане равны в своих правах и обязанностях, поэтому «ни к кому не может быть ограничений по каким-то причинам».
Новинский также считает, что на Украине неправильно трактуется понятие «олигарх». По его словам, это будут «очень субъективные суждения». Кроме того, депутат считает неправильным назначение СНБО Украины органом, который будет вносить лиц в список олигархов.
В начале июня президент Украины Владимир Зеленский внес в Раду законопроект «О предотвращении угроз национальной безопасности, связанным с чрезмерным влиянием лиц, имеющих значительный экономический или политический вес в общественной жизни (олигархов)». Законопроект поступил на рассмотрение парламентского комитета по вопросам национальной безопасности, обороны и разведки.
Олигархом в законе называется лицо, которое участвует в политической жизни, имеет значительное влияние на средства массовой информации, а также является конечным бенефициарным владельцем (контроллером) субъекта хозяйствования «естественных монополий». Стоимость активов олигарха превышает один миллион прожиточных минимумов, установленных для трудоспособных лиц на 1 января — 2,270 млрд гривен (около 5,7 млрд рублей).