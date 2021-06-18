Бизнесмен и внефракционный депутат Рады Вадим Новинский заявил, что внесенный президентом Владимиром Зеленским проект закона об олигархах считает «вредным» и не соответствующим Конституции. Об этом 18 июня он заявил в комментарии журналистам программы «Схемы».

«То, что у нас, к сожалению, к большому бизнесу, крупным промышленникам приклеилась это вульгарное название «олигархи», — это очень плохо. Олигархами являются те люди, которые участвуют во власти и получают от этого экономическую выгоду. А крупный бизнес не участвует во власти. Во-вторых, во всех странах мира есть большой бизнес. Во всех странах мира власти всегда учитывают большой бизнес и тех, кто владеет телеканалами», — заявил он.

Зеленский озвучил запасной план на случай, если Рада не примет закон об олигархах © пресс-служба президента Украины

Новинский также считает, что на Украине неправильно трактуется понятие «олигарх». По его словам, это будут «очень субъективные суждения». Кроме того, депутат считает неправильным назначение СНБО Украины органом, который будет вносить лиц в список олигархов.

В начале июня президент Украины Владимир Зеленский внес в Раду законопроект «О предотвращении угроз национальной безопасности, связанным с чрезмерным влиянием лиц, имеющих значительный экономический или политический вес в общественной жизни (олигархов)». Законопроект поступил на рассмотрение парламентского комитета по вопросам национальной безопасности, обороны и разведки.

Олигархом в законе называется лицо, которое участвует в политической жизни, имеет значительное влияние на средства массовой информации, а также является конечным бенефициарным владельцем (контроллером) субъекта хозяйствования «естественных монополий». Стоимость активов олигарха превышает один миллион прожиточных минимумов, установленных для трудоспособных лиц на 1 января — 2,270 млрд гривен (около 5,7 млрд рублей).