Выставка «Масштабы одного преступления. Советские военнопленные во Второй мировой войне» открывается в Берлине в пятницу, 18 июня, в германо-российском музее Берлин-Карлсхорст. Она станет центральным мероприятием, приуроченным к 80-й годовщине нападения гитлеровской германии на СССР. На открытии выставки будет присутствовать президент ФРГ Франк-Вальтер Штайнмайер, а также послы стран бывшего Советского Союза.
Посол Украины в ФРГ Андрей Мельник заявил, что не примет участия в торжественной церемонии, так как власти Германии, по его мнению, недостаточно внимательно относятся «к чувствам украинцев, как одной из крупнейших групп жертв Второй мировой войны».
По словам представителя МИД ФРГ Марии Адебар, в ведомстве приняли к сведению позицию посла «с некоторым удивлением».
«Я совершенно не могу понять критику со стороны посла. Я могу это прокомментировать только таким образом: вы видите перед нашим зданием (музея Берлин-Карлсхорст. — Ред.) четыре национальных флага (Германии, России, Белоруссии и Украины), мы тесно связаны с музеем истории Второй мировой войны в Киеве, годами и десятилетиями плотно работаем», — сказал директор германо-российского музея истории Второй мировой войны Берлин-Карлсхорст Йорг Морре.
По его словам, организаторы в полной мере учли, что речь идет о многонациональной советской армии, в которой присутствовали украинцы.
Посол также раскритиковал название музея, но, по словам Морре, это связано «с историей основания». В 1967 году советские представители в Восточном Берлине создали Музей капитуляции, которому грозило закрытие после воссоединения Германии в 1991 году. В итоге была создана экспертная комиссия, которая должна была подготовить передачу объектов новому руководству. Но после распада СССР «остались, действительно, только немцы и русские». В результате в 1994 году была основана ассоциация для поддержки работы музея при участии ФРГ и РФ, откуда возникло название «германо-русский музей».