Организаторы выставки к 80-летию начала Великой отечественной войны в Берлине отвергли критику посла Украины в ФРГ. Об этом 18 июня сообщает агентство РИА Новости

Выставка «Масштабы одного преступления. Советские военнопленные во Второй мировой войне» открывается в Берлине в пятницу, 18 июня, в германо-российском музее Берлин-Карлсхорст. Она станет центральным мероприятием, приуроченным к 80-й годовщине нападения гитлеровской германии на СССР. На открытии выставки будет присутствовать президент ФРГ Франк-Вальтер Штайнмайер, а также послы стран бывшего Советского Союза.

Посол Украины в ФРГ Андрей Мельник заявил, что не примет участия в торжественной церемонии, так как власти Германии, по его мнению, недостаточно внимательно относятся «к чувствам украинцев, как одной из крупнейших групп жертв Второй мировой войны».

Великая Отечественная война на Украине © topast.ru Марии Адебар, в ведомстве приняли к сведению позицию посла «с некоторым удивлением».

«Я совершенно не могу понять критику со стороны посла. Я могу это прокомментировать только таким образом: вы видите перед нашим зданием (музея Берлин-Карлсхорст. — Ред.) четыре национальных флага (Германии, России, Белоруссии и Украины), мы тесно связаны с музеем истории Второй мировой войны в Киеве, годами и десятилетиями плотно работаем», — сказал директор германо-российского музея истории Второй мировой войны Берлин-Карлсхорст Йорг Морре.

По его словам, организаторы в полной мере учли, что речь идет о многонациональной советской армии, в которой присутствовали украинцы.

Посол также раскритиковал название музея, но, по словам Морре, это связано «с историей основания». В 1967 году советские представители в Восточном Берлине создали Музей капитуляции, которому грозило закрытие после воссоединения Германии в 1991 году. В итоге была создана экспертная комиссия, которая должна была подготовить передачу объектов новому руководству. Но после распада СССР «остались, действительно, только немцы и русские». В результате в 1994 году была основана ассоциация для поддержки работы музея при участии ФРГ и РФ, откуда возникло название «германо-русский музей».