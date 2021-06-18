Совет нацбезопасности и обороны Украины соберется на очередное заседание в Офисе президента Украины, на котором обсудит новые санкции. Об этом 18 июня сообщает «РБК-Украина» со ссылкой на источники

Отмечается, что заседание должно начаться в 17:00.

Зеленский ввел санкции к компаниям в сфере пользования недрами © president.gov.ua

«СНБО соберется ориентировочно в 17:00. Однако на 18:00 уже анонсировали брифинг для журналистов секретаря Совбеза Алексея Данилова», — говорится в сообщении.

По результатам заседаний президент Владимир Зеленский обычно делает заявления для прессы, однако в его Офисе сегодняшний брифинг пока официально не подтверждали.

Заседание СНБО анонсировал председатель фракции «Слуга народа» Давид Арахамия еще на прошлой неделе. Он отметил, что Совбез соберется в пятницу, и «это уже традиция». Однако накануне депутат заявил, что заседание не состоится вторую неделю подряд.