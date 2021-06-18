Отмечается, что заседание должно начаться в 17:00.
По данным агентства, в повестке заседания — рассмотрение стратегии развития оборонно-промышленного комплекса Украины, применение персональных санкций и доклад главы Государственной службы геологии и недр Украины о состоянии выполнения решения СНБО Украины. Еще один вопрос будет рассматриваться в тайном режиме.
«СНБО соберется ориентировочно в 17:00. Однако на 18:00 уже анонсировали брифинг для журналистов секретаря Совбеза Алексея Данилова», — говорится в сообщении.
По результатам заседаний президент Владимир Зеленский обычно делает заявления для прессы, однако в его Офисе сегодняшний брифинг пока официально не подтверждали.
Заседание СНБО анонсировал председатель фракции «Слуга народа» Давид Арахамия еще на прошлой неделе. Он отметил, что Совбез соберется в пятницу, и «это уже традиция». Однако накануне депутат заявил, что заседание не состоится вторую неделю подряд.