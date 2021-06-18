Киев не стремится денонсировать Минские соглашения, но считает, что выполнить их в нынешнем виде невозможно. Об этом секретарь Совета национальной безопасности и обороны Алексей Данилов сказал 17 июня в ток-шоу «Право на владу» на телеканале «1+1»

«С Минскими соглашениями надо работать. Других нет. Но надо понимать, что выполнить их в том виде, как они есть… С наличием российских танков, генералов и офицеров на нашей украинской территории проводить выборы — это нонсенс, это невозможно», — заявил он.

Байден vs Зеленский: раскол по «Минску» или сближение? © РИА Новости, пресс-служба президента Украины Алексей Арестович в телеэфире заявил, что Владимир Зеленский должен приехать в США с планом изменения Минских соглашений.

На женевском саммите 16 июня президент РФ Владимир Путин и президент США Джо Байден сошлись во мнении, что в основе урегулирования конфликта в Донбассе должны лежать Минские соглашения.

Ранее Зеленский, помимо изменения Минских соглашений, предложил ввести США и Великобританию в «нормандский формат» переговоров по Донбассу. В Кремле это назвали «тревожным сигналом».

Власти Украины в апреле 2014 года начали военную операцию против ЛНР и ДНР, которые заявили о независимости после госпереворота на Украине в феврале 2014 года. Жертвами конфликта стали около 13 тысяч человек.