США не намерены отменять или ослаблять санкции против РФ после встречи президентов Владимира Путина и Джо Байдена. Об этом заместитель госсекретаря США Виктория Нуланд заявила в интервью «Радио свобода»* 17 июня

Санкций не будет. Решение Байдена грозит Украине тяжелыми временами © REUTERS, Gleb Garanich В среду, 16 июня, в Женеве прошли переговоры президентов России и США Владимира Путина и Джо Байдена. Перед встречей американский лидер отказался от санкций в отношении российского газопровода «Северный поток-2». * СМИ, выполняющее функции иностранного агента