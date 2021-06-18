«Мы дали четко понять, и президент Байден еще раз повторил, что санкции, которые были введены против России из-за Украины, будут оставаться в силе и не будут ослабляться, пока Россия не изменит своей позиции в отношении Украины», — сказала она.
В среду, 16 июня, в Женеве прошли переговоры президентов России и США Владимира Путина и Джо Байдена. Перед встречей американский лидер отказался от санкций в отношении российского газопровода «Северный поток-2».
* СМИ, выполняющее функции иностранного агента