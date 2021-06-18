В Белом доме назвали пять достижений президента США Джо Байдена во время рабочей поездки в Европу. О них заявил советник президента США по национальной безопасности Джейк Саливан, передает пресс-служба Белого дома 17 июня

По словам Саливана, во время поездки Байден уверенно и умело «одел мантию лидера свободного мира».

Первым достижением Байдена он назвал противодействие пандемии COVID-19: президент пообещал, что США передадут 500 миллионов доз вакцин Pfizer 100 странам с низким доходом.

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Четвертым достижением Байдена Саливан назвал «отстаивание демократических ценностей» и прав человека в Китае, России и других странах, пятым — обеспечение прогресса в сфере обеспечения кибербезопасности.

Первая встреча российского и американского лидеров Владимира Путина и Джо Байдена состоялась 16 июня в Женеве.