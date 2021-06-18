По словам Саливана, во время поездки Байден уверенно и умело «одел мантию лидера свободного мира».
Первым достижением Байдена он назвал противодействие пандемии COVID-19: президент пообещал, что США передадут 500 миллионов доз вакцин Pfizer 100 странам с низким доходом.
Второе достижение — «сближение демократических стран для противодействия Китаю», третье — пересмотр договора про компенсации между Airbus и Boeing, а также — договор G7 про глобальный минимальный налог.
Четвертым достижением Байдена Саливан назвал «отстаивание демократических ценностей» и прав человека в Китае, России и других странах, пятым — обеспечение прогресса в сфере обеспечения кибербезопасности.
Первая встреча российского и американского лидеров Владимира Путина и Джо Байдена состоялась 16 июня в Женеве.