По словам Саливана, во время поездки Байден уверенно и умело «одел мантию лидера свободного мира».

Первым достижением Байдена он назвал противодействие пандемии COVID-19: президент пообещал, что США передадут 500 миллионов доз вакцин Pfizer 100 странам с низким доходом.

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«Что-то может измениться»: что стоит за договорённостями Путина и Байдена по Украине
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Второе достижение — «сближение демократических стран для противодействия Китаю», третье — пересмотр договора про компенсации между Airbus и Boeing, а также — договор G7 про глобальный минимальный налог.

Четвертым достижением Байдена Саливан назвал «отстаивание демократических ценностей» и прав человека в Китае, России и других странах, пятым — обеспечение прогресса в сфере обеспечения кибербезопасности.

Первая встреча российского и американского лидеров Владимира Путина и Джо Байдена состоялась 16 июня в Женеве.