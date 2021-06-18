Отмечается, что впервые на Украине под государственные гарантии «Укравтодор» выпустил евробонды на Лондонской фондовой бирже.
«Серия бондов «Большая стройка» получила исторически низкую ставку по сравнению с предыдущими украинскими суверенными размещениями в долларах США… Благодаря этой транзакции для обновления дорожной инфраструктуры размещено 700 млн долларов США в 6,25% на срок 7 лет», — написал министр.
Президентский проект «Большое строительство» — это план масштабного развития качественной инфраструктуры Украины. Основной задачей проекта назывались строительство и реконструкция дорог, школ, детских садов, отделений экстренной медицинской помощи, медицинских амбулаторий и спорткомплексов по всей стране.
Ранее бывший министр инфраструктуры Украины Владимир Омелян обратился в Национальное антикоррупционное бюро Украины с заявлением об отмывании Зеленским средств через проект «Большое строительство».
Для формулировки заявления, по словам экс-министра, он использовал тексты политических дел. Также Омелян заявил, что это будет не единственное дело против Зеленского.