Госагентство автомобильных дорог Украины «Укравтодор» выпустило евробонды на 700 миллионов долларов под 6,25% годовых под государственные гарантии, чтобы продолжить выполнение президентской программы «Большое строительство». Об этом 17 июня заявил министр инфраструктуры Украины Александр Кубраков

Отмечается, что впервые на Украине под государственные гарантии «Укравтодор» выпустил евробонды на Лондонской фондовой бирже.

«Серия бондов «Большая стройка» получила исторически низкую ставку по сравнению с предыдущими украинскими суверенными размещениями в долларах США… Благодаря этой транзакции для обновления дорожной инфраструктуры размещено 700 млн долларов США в 6,25% на срок 7 лет», — написал министр.

«Большое строительство» – 2021. Гордость Зеленского рискует утонуть в коррупции © president.gov.ua

Ранее бывший министр инфраструктуры Украины Владимир Омелян обратился в Национальное антикоррупционное бюро Украины с заявлением об отмывании Зеленским средств через проект «Большое строительство».

Для формулировки заявления, по словам экс-министра, он использовал тексты политических дел. Также Омелян заявил, что это будет не единственное дело против Зеленского.