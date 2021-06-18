«Я позволю себе не согласиться с вашим заголовком «между Байденом и Путиным». Если там имеется в виду «Украина между Байденом и Путиным», то не такой была атмосфера и содержание встречи между ними. Президент Байден был однозначно на стороне Украины. Мы не были между ними», — заметил Кулеба.
В то же время, по словам Кулебы, встреча Джо Байдена и Владимира Путина не изменила отношения между странами.
Накануне Кулеба прокомментировал встречу президентов России и США в Женеве. По его словам, США сдержали обещание не договариваться с Россией об Украине без Украины. При этом Путин заявил, что обсуждал с Байденом выполнение Минских договоренностей по урегулированию конфликта в Донбассе.