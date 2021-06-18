Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба заявил, что президент США Джозеф Байден во время встречи с президентом России Владимиром Путиным был на стороне Украины, поэтому заголовки «между Байденом и Путиным» считает неуместными. Об этом 17 июня он заявил в эфире шоу «Право на власть», которое было обнародовано в YouTube

«Я позволю себе не согласиться с вашим заголовком «между Байденом и Путиным». Если там имеется в виду «Украина между Байденом и Путиным», то не такой была атмосфера и содержание встречи между ними. Президент Байден был однозначно на стороне Украины. Мы не были между ними», — заметил Кулеба.

Обошлись без «красных линий»: о чём договорились Путин и Байден © РИА Новости, Сергей Гунеев / Перейти в фотобанк Джо Байдена и Владимира Путина не изменила отношения между странами.

Накануне Кулеба прокомментировал встречу президентов России и США в Женеве. По его словам, США сдержали обещание не договариваться с Россией об Украине без Украины. При этом Путин заявил, что обсуждал с Байденом выполнение Минских договоренностей по урегулированию конфликта в Донбассе.