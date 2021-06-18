В Киеве открылся обновленный туристско-информационный центр, где можно будет приобрести новый гастрономический символ города - Kyiv Pie, передает «Укринформ» 17 июня

«Киевский пирог». Почему в Украине придумали новое национальное блюдо © РИА Новости, Александр Вильф / Перейти в фотобанк

«Мы представили в марте месяце эту идею, представили наш пирог. Сегодня мы уже начинаем продажу. Мы считаем, что это локация, которая будет интересна для туристов. Идея — популяризация киевской продукции. Наша цель — увеличить туристический поток. Мы надеемся, что у нас будет спрос», — сказала автора идеи, начальница Управления туризма и промоций КГГА Марина Радова.

Она отметила, что в таких туристических центрах помимо пирога можно купить еще и различные сувениры.

По словам чиновницы, сначала такой пирог будет продаваться на одной локации, и если на него будет спрос, то он появится и в других туристско-информационных центрах Киева.

Вице-президент Ассоциации шеф-поваров Украины Алексей Повторейко рассказал, что пирог можно будет приобрести с разными начинками: корнеплодами, грибами, рыбой, мясом, яблоками. Он отметил, что пироги привозят в туристический центр в замороженном состоянии, а потом их на месте выпекают.

Глава Ассоциации гастрономического туризма Украины Алексей Волков добавил, что пирог с любой начинкой стоит 33 гривны (88,1 руб.). Продают его также и в некоторых ресторанах Киева, а со временем его, возможно, будут продавать и в кафе.

Ранее гастрономическим символом Киева считался «Киевский» торт. Именно этот торт был одним из подарков от УССР генсеку Леониду Брежневу на его 70-летие. Трехъярусное кондитерское изделие состояло из 70 коржей и весило свыше 5 кг.