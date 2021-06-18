Россия призвала СБ ООН осудить нападение украинской диверсионной группы на пост ополченцев ЛНР, которое произошло 11 июня. Об этом говорится в комментарии на сайте постоянного представительства РФ в ООН, опубликованном 17 июня

В четверг Россия инициировала в СБ ООН обсуждения недавнего инцидента в ЛНР.

«Россия призывает членов Совета Безопасности осудить это бессмысленное и жестокое нападение Вооруженных сил Украины на пост ополченцев Луганска, ставшее прямым нарушением Минских соглашений, а также дополнительных мер по усилению режима прекращения огня от 22 июля 2020 года, которые вводят запрет на разведывательно-диверсионные действия сторон», — говорится в сообщении.

ВСУ начали обстрелы ЛНР после двухнедельного затишья © Facebook, Операція об'єднаних сил

«Так, с 13 апреля подготовкой украинских снайперов занимаются военные специалисты США в тренировочном лагере около Мариуполя, находящегося в непосредственной близости от зоны конфликта. Сегодня уже не секрет даже для средств массовой информации, что американские компании поставляют Минобороны Украины снайперские винтовки и боеприпасы к ним. Подобные поставки США вооружений и военной техники на Украину подталкивают Киев к дестабилизации обстановки в Донбассе и попыткам силового решения конфликта», — отмечают в постпредстве.

Там также обратили внимание на то, что провокация была организована практически сразу после телефонного разговора президентов Украины и США 8 июня и поездки президента Украины Владимира Зеленского в Донбасс 8-9 июня. Диверсия была осуществлена накануне саммита «Большой семерки», а также встречи Владимира Путина с Джо Байденом.

Пятеро сотрудников Народной милиции ЛНР погибли при нападении украинской диверсионной группы. По словам главы ЛНР Леонида Пасечника, диверсанты, напавшие на наблюдательный пункт ЛНР, были специально подготовленными профессионалами, а диверсия была одобрена и спланирована украинским руководством.