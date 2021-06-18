«Я думаю, что это очень важная инициатива со стороны украинского правительства для повышения мирового внимания к Крыму и чтобы убедиться, что этот вопрос в первых строчках международной повестки дня. И думаю, США будут представлены на форуме на высоком уровне», — заявила она.
При этом Нуланд не уточнила, кто именно будет представлять США на этом саммите.
Ранее МИД Украины заявил, что не хочет озвучивать раньше срока списки участников саммита «Крымской платформы» из-за «опасений провокаций». Тем не менее, ряд стран уже официально подтвердил свое участие в инициативе президента Украины Владимира Зеленского.
Украина считает Крым своей территорией и надеется на присоединение полуострова. Ранее Зеленский анонсировал проведение саммита, на котором планируют принять конкретные решения относительно присоединения полуострова к России. Он состоится 23 августа 2021 года.
* СМИ, выполняющее функции иностранного агента