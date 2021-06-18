США примут участие в инаугурационном саммите «Крымской платформы», который состоится в августе 2021 года. Об этом заместитель госсекретаря США по политическим делам Виктория Нуланд сообщила в интервью «Радио свобода»* 17 июня

Боррель оценил инициативу Зеленского о саммите «Крымской платформы» © Пресс-служба МИД РФ / Пресс-служба МИД РФ / Перейти в фотобанк

При этом Нуланд не уточнила, кто именно будет представлять США на этом саммите.

Ранее МИД Украины заявил, что не хочет озвучивать раньше срока списки участников саммита «Крымской платформы» из-за «опасений провокаций». Тем не менее, ряд стран уже официально подтвердил свое участие в инициативе президента Украины Владимира Зеленского.

Украина считает Крым своей территорией и надеется на присоединение полуострова. Ранее Зеленский анонсировал проведение саммита, на котором планируют принять конкретные решения относительно присоединения полуострова к России. Он состоится 23 августа 2021 года.

* СМИ, выполняющее функции иностранного агента