У людей, пропускающих завтрак, в целом более низкое качество диеты и хронический дефицит ценных веществ. К такому выводу на днях пришли американские ученые, пишет Cambridge University Press

Изжога на завтрак: диетолог назвала напитки, которые не стоит пить по утрам © РИА Новости, Павел Лисицын / Перейти в фотобанк изучили данные более 30 тысяч человек с целью выяснить, сколько полезных веществ и энергии получают люди, которые едят завтрак, по сравнению с теми, кто его пропускает. Также они проанализировали общее качество диеты участников исследования.

Респонденты подробно рассказывали о своем рационе и проходили различные медицинские обследования. Авторы подсчитали количество различных питательных веществ, которые получают участники, сравнив его с нормами, приведенными в американском руководстве по питанию.

Исследование показало, что люди, которые не завтракают регулярно, получают меньше кальция, витамина С из фруктов, а также клетчатки и минералов из обогащенных злаковых продуктов. Кроме этого, те, кто пропускает завтрак, часто недополучают железо, фолиевую кислоту, витамины B1, B2, B3 и D. Оказалось также, что они получали перечисленные питательные вещества в недостаточном количестве и во время других приемов пищи.

В результате медики пришли к выводу, что завтрак — это уникальная возможность получить важные микронутриенты, которых мало содержится в блюдах, характерных для обеда, ужина и промежуточных приемов пищи.

У людей, пропускающих завтрак, в целом оказалось более низкое качество диеты. Они ели больше добавленных сахаров, углеводов и жиров. Во многом это было обусловлено тем, что они часто делали перекус между основными приемами пищи.