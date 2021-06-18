Администрация США рассматривает возможность организации встречи американского президента Джо Байдена и председателя КНР Си Цзиньпина. Об этом сообщил советник президента США по нацбезопасности Джейк Салливан, передает «Интерфакс-Украина» 18 июня

Россия, США и Китай: кто кого уничтожит - видео © кадр из видео Украина.ру словам, лидеры США и КНР могут провести личную встречу как в рамках саммита G20, который должен пройти в октябре в Италии, так и тет-а-тет.

На сегодняшний день отношения между странами стали наиболее прохладными за долгий период. Причиной тому послужил новый китайский закон, который касается национальной безопасности и относится к Гонконгу. Кроме этого американо-китайские отношения осложняет еще ряд вопросов, включая проблемы двусторонней торговли и Тайвань.

Ранее в Женеве состоялась первая встреча Байдена с президентом РФ Владимиром Путиным. Встреча продлилась 3,5 часа.