В 1990 году была создана первая официальная сепаратистская структура — «Галицкая ассамблея», объединение Львовского, Ивано-Франковского и Тернопольского областных советов. Через 30 с лишним лет после этого председатели Ивано-Франковского и Тернопольского областных советов обсудили подписание меморандума о сотрудничестве между двумя соседними областями и реализацию межрегиональных проектов. При этом речь идёт не просто о «Галицкой ассамблее 2.0», а о куда более масштабном процессе.
Эксперт пояснил, что та же Россия может получить санкцию США, для того чтобы взять под контроль как минимум юго-восточные области, чтобы не допустить техногенных катастроф и гарантировать транзит.
«А Запад может взять какую-то часть Украины под розничный контроль. Румыния заберет Украину, Венгрию заставят взять Закарпатье. Потому что вопреки мифам у Будапешта нет планов аннексии Закарпатья. А Польша возьмет под контроль ту же Галичину и Волынь», — считает Хавич.
Собеседник издания добавил, что этот сценарий будущего Западной Украины гораздо более актуален, хотя для всех было бы наиболее выгодно построить на этих территориях демократическое государство, которым бы управлял глава дома Габсбургов.