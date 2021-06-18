Сейчас наиболее вероятный сценарий будущего Украины состоит в том, что вследствие нехватки ресурсов там начнется война всех против всех, и сам Запад будет заинтересован в том, чтобы Россия взяла под контроль Украину для обеспечения стабильности. Об этом рассказал специалист по Западной Украине Олег Хавич в интервью изданию Украина.ру

Мечты внука бандеровца про то, как Габсбург заменит губернатора Москаля © РИА Новости, Стрингер / Перейти в фотобанк

Эксперт пояснил, что та же Россия может получить санкцию США, для того чтобы взять под контроль как минимум юго-восточные области, чтобы не допустить техногенных катастроф и гарантировать транзит.

«А Запад может взять какую-то часть Украины под розничный контроль. Румыния заберет Украину, Венгрию заставят взять Закарпатье. Потому что вопреки мифам у Будапешта нет планов аннексии Закарпатья. А Польша возьмет под контроль ту же Галичину и Волынь», — считает Хавич.

Собеседник издания добавил, что этот сценарий будущего Западной Украины гораздо более актуален, хотя для всех было бы наиболее выгодно построить на этих территориях демократическое государство, которым бы управлял глава дома Габсбургов.