В 1990 году была создана первая официальная сепаратистская структура — «Галицкая ассамблея», объединение Львовского, Ивано-Франковского и Тернопольского областных советов. Через 30 с лишним лет после этого председатели Ивано-Франковского и Тернопольского областных советов обсудили подписание меморандума о сотрудничестве между двумя соседними областями и реализацию межрегиональных проектов. При этом речь идёт не просто о «Галицкой ассамблее 2.0», а о куда более масштабном процессе.
Эксперт пояснил, что когда ты задаешь европейцам вопрос о том, почему же в таком случае Косово имеет право на отделение от Сербии, они говорят, что Косово — это совсем другой пример и что нельзя сравнивать Косово и Каталонию.
«Естественно, их нельзя сравнивать. Каталонцы же не убивают испанцев в промышленных масштабах. Получается, что если ты убиваешь представителей Центра, ты имеешь право на независимость. А если ты идешь мирным путем, то тебя гнобят», — категоричен Хавич.
Что касается позиции США, то она заинтересована в сохранении Украины в качестве тарана против России, и Вашингтону важно, чтобы этот таран был как можно больше и бил как можно сильнее, поэтому они против отделения Галиции, заключил собеседник издания.