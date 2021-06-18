Евросоюз живет мифами о том, что в случае отделения Западной Украины обязательно начнется отделение отдельных регионов от Испании, Италии или Бельгии, и поэтому категорически возражает против этого. Об этом рассказал специалист по Западной Украине Олег Хавич в интервью изданию Украина.ру

Хавич: Поляки считают, что зависимость от США не связана с внешним управлением

Эксперт пояснил, что когда ты задаешь европейцам вопрос о том, почему же в таком случае Косово имеет право на отделение от Сербии, они говорят, что Косово — это совсем другой пример и что нельзя сравнивать Косово и Каталонию.

«Естественно, их нельзя сравнивать. Каталонцы же не убивают испанцев в промышленных масштабах. Получается, что если ты убиваешь представителей Центра, ты имеешь право на независимость. А если ты идешь мирным путем, то тебя гнобят», — категоричен Хавич.

Что касается позиции США, то она заинтересована в сохранении Украины в качестве тарана против России, и Вашингтону важно, чтобы этот таран был как можно больше и бил как можно сильнее, поэтому они против отделения Галиции, заключил собеседник издания.