В 1990 году была создана первая официальная сепаратистская структура — «Галицкая ассамблея», объединение Львовского, Ивано-Франковского и Тернопольского областных советов. Через 30 с лишним лет после этого председатели Ивано-Франковского и Тернопольского областных советов обсудили подписание меморандума о сотрудничестве между двумя соседними областями и реализацию межрегиональных проектов. При этом речь идёт не просто о «Галицкой ассамблее 2.0», а о куда более масштабном процессе.
Эксперт пояснил, что в России еще присутствует представление о том, что единая Украина, в составе которой будет Галиция, будет внутренне нестабильной, и это якобы позволит Москве лучше ее контролировать, а потом выдвинуться на Запад.
«События последних 20 лет показали, что вряд ли эти люди были правы. Да, нестабильность сохраняется, но влияние России в связи с этой нестабильностью резко ослабло», — указал Хавич.
Что касается США, то они заинтересованы в единстве Украины, потому что использует Украину как торпеду против России и понимает, что лучше стрелять одним большим зарядом, чем множеством мелких, уточнил политолог.
В Европе, по его словам, живут другими мифами, о том, что в случае отделения Западной Украины обязательно начнется отделение отдельных регионов от Испании, Италии или Бельгии, и категорически возражают против этого.
Сейчас наиболее вероятный сценарий будущего Украины состоит в том, что вследствие нехватки ресурсов начнется война всех против всех, и сам Запад будет заинтересован в том, чтобы Россия взяла под контроль хотя бы юго-восточные регионы для обеспечения стабильности, заключил собеседник издания.