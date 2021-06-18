Сегодняшняя Украина напоминает бочку, которая рассохлась и вот-вот развалится. Но ее держат обручи в виде России, США, Евросоюза и соседних европейских стран, поскольку каждому из этих игроков невыгоден распад Украины по разным причинам. Об этом рассказал специалист по Западной Украине Олег Хавич в интервью изданию Украина.ру

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Эксперт пояснил, что в России еще присутствует представление о том, что единая Украина, в составе которой будет Галиция, будет внутренне нестабильной, и это якобы позволит Москве лучше ее контролировать, а потом выдвинуться на Запад.

«События последних 20 лет показали, что вряд ли эти люди были правы. Да, нестабильность сохраняется, но влияние России в связи с этой нестабильностью резко ослабло», — указал Хавич.

Что касается США, то они заинтересованы в единстве Украины, потому что использует Украину как торпеду против России и понимает, что лучше стрелять одним большим зарядом, чем множеством мелких, уточнил политолог.

В Европе, по его словам, живут другими мифами, о том, что в случае отделения Западной Украины обязательно начнется отделение отдельных регионов от Испании, Италии или Бельгии, и категорически возражают против этого.

Сейчас наиболее вероятный сценарий будущего Украины состоит в том, что вследствие нехватки ресурсов начнется война всех против всех, и сам Запад будет заинтересован в том, чтобы Россия взяла под контроль хотя бы юго-восточные регионы для обеспечения стабильности, заключил собеседник издания.