Если в результате развала Украины из западноукраинских регионов будет создано независимое государство, его должен возглавить нынешний глава дома Габсбургов Карл Габсбург-Лотарингский. Об этом рассказал специалист по Западной Украине Олег Хавич в интервью изданию Украина.ру

Мечты внука бандеровца про то, как Габсбург заменит губернатора Москаля © РИА Новости, Стрингер / Перейти в фотобанк

Эксперт пояснил, что он официально до сих пор имеет право на титул короля Галиции и Волыни и герцога Буковины, а это большая часть современной Западной Украины.

«Такой настоящий, а не придуманный монарх, внук последнего императора Австро-Венгрии, мог бы стать объединительной фигурой. Учитывая, что габсбургский миф в Галичине и Закарпатье достаточно силен», — констатировал Хавич.

Собеседник издания добавил, что его рассуждения являются геополитическими фантазиями, потому что Россия, США и Евросоюз так или иначе заинтересованы в единстве Украины и не дают ей распасться.