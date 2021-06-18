В 1990 году была создана первая официальная сепаратистская структура — «Галицкая ассамблея», объединение Львовского, Ивано-Франковского и Тернопольского областных советов. Через 30 с лишним лет после этого председатели Ивано-Франковского и Тернопольского областных советов обсудили подписание меморандума о сотрудничестве между двумя соседними областями и реализацию межрегиональных проектов. При этом речь идёт не просто о «Галицкой ассамблее 2.0», а о куда более масштабном процессе.
Эксперт пояснил, что он официально до сих пор имеет право на титул короля Галиции и Волыни и герцога Буковины, а это большая часть современной Западной Украины.
«Такой настоящий, а не придуманный монарх, внук последнего императора Австро-Венгрии, мог бы стать объединительной фигурой. Учитывая, что габсбургский миф в Галичине и Закарпатье достаточно силен», — констатировал Хавич.
Собеседник издания добавил, что его рассуждения являются геополитическими фантазиями, потому что Россия, США и Евросоюз так или иначе заинтересованы в единстве Украины и не дают ей распасться.