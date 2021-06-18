В 1990 году была создана первая официальная сепаратистская структура — «Галицкая ассамблея», объединение Львовского, Ивано-Франковского и Тернопольского областных советов. Через 30 с лишним лет после этого председатели Ивано-Франковского и Тернопольского областных советов обсудили подписание меморандума о сотрудничестве между двумя соседними областями и реализацию межрегиональных проектов. При этом речь идёт не просто о «Галицкой ассамблее 2.0», а о куда более масштабном процессе.
Эксперт пояснил, что основатель «Народного руха Украины» Вячеслав Черновол правильно оценил крымский референдум 1991 года как подготовку к наступлению союзного Центра на полномочия союзной республики Украины.
«Он рассуждал так: если им удастся захватить всю территорию Украины, тогда мы устроим маленькую Украину у себя в трех областях и будем каким-то образом ей править и создавать некий плацдарм», — уточнил Хавич.
Но когда провозгласили независимость Украины 24 августа 1991 года, будущий президент Украины Леонид Кравчук пригласил Черновола и его соратников в Киев с тем, чтобы они обеспечили идеологическую основу в обмен на власть, после чего идея о новой ЗУНР отпала сама собой, добавил политолог.