После распада СССР Львовская, Тернопольская и Ивано-Франковская области могли бы выйти из состава Украины в том случае, если бы в августе 1991 года вся территория Украинской ССР вошла в состав России. Об этом рассказал специалист по Западной Украине Олег Хавич в интервью изданию Украина.ру

Украина после распада. Соединённое королевство Великой Галиции и Северной Буковины

Эксперт пояснил, что основатель «Народного руха Украины» Вячеслав Черновол правильно оценил крымский референдум 1991 года как подготовку к наступлению союзного Центра на полномочия союзной республики Украины.

«Он рассуждал так: если им удастся захватить всю территорию Украины, тогда мы устроим маленькую Украину у себя в трех областях и будем каким-то образом ей править и создавать некий плацдарм», — уточнил Хавич.

Но когда провозгласили независимость Украины 24 августа 1991 года, будущий президент Украины Леонид Кравчук пригласил Черновола и его соратников в Киев с тем, чтобы они обеспечили идеологическую основу в обмен на власть, после чего идея о новой ЗУНР отпала сама собой, добавил политолог.