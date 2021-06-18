В 1990 году была создана первая официальная сепаратистская структура — «Галицкая ассамблея», объединение Львовского, Ивано-Франковского и Тернопольского областных советов. Через 30 с лишним лет после этого председатели Ивано-Франковского и Тернопольского областных советов обсудили подписание меморандума о сотрудничестве между двумя соседними областями и реализацию межрегиональных проектов. При этом речь идёт не просто о «Галицкой ассамблее 2.0», а о куда более масштабном процессе.
Идея заключалась в том, что на территории обеих империй живет разделенный украинский народ, но очень скоро победоносная австрийская армия освободит оставшуюся часть украинцев «из-под ига московского царя», пояснил эксперт.
«Еще с весны народов 1848 года галичане и буковинцы православного или грекокатолического вероисповедания называли себя русскими или русинами. Этим не преминули воспользоваться в Петербурге, и это была еще одна из причин, почему начали из русинов Галичины и Буковины делать украинцев», — пояснил Хавич.
Однако все последующие события показали, что попытки представить малороссов и галичан как один народ ни к чему не привели, так как они воевали друг с другом в разных армиях, а попытки объединить ту же УНР и ЗУНР закончились провалом, заключил собеседник издания.