Австро-Венгрия в конце 19-го века пыталась превратить живших на территории нынешней Западной Украины русинов в украинцев с целью создать идеологический конструкт для борьбы с Российской империей. Об этом рассказал специалист по Западной Украине Олег Хавич в интервью изданию Украина.ру

Мечты внука бандеровца про то, как Габсбург заменит губернатора Москаля © РИА Новости, Стрингер / Перейти в фотобанк

Идея заключалась в том, что на территории обеих империй живет разделенный украинский народ, но очень скоро победоносная австрийская армия освободит оставшуюся часть украинцев «из-под ига московского царя», пояснил эксперт.

«Еще с весны народов 1848 года галичане и буковинцы православного или грекокатолического вероисповедания называли себя русскими или русинами. Этим не преминули воспользоваться в Петербурге, и это была еще одна из причин, почему начали из русинов Галичины и Буковины делать украинцев», — пояснил Хавич.

Однако все последующие события показали, что попытки представить малороссов и галичан как один народ ни к чему не привели, так как они воевали друг с другом в разных армиях, а попытки объединить ту же УНР и ЗУНР закончились провалом, заключил собеседник издания.