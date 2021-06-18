Стремление западноукраинских регионов отделиться от остальной Украины обусловлено самой историей. На протяжении сотен лет эти территории не имели ничего общего с государством, в котором находился Киев. Об этом рассказал специалист по Западной Украине Олег Хавич в интервью изданию Украина.ру

Украина после распада. Соединённое королевство Великой Галиции и Северной Буковины

Эксперт пояснил, что Закарпатье было частью венгерского королевства с 10-го века, Галиция и Волынь с 14-го века принадлежали Польше, после разделов Польши Волынь какое-то время пробыла в составе Российской империи, но нахождение региона в 20-м веке в составе межвоенной Польши в значительной мере полонизировало местное население.

«Галичина после раздела Польши оказалась в составе Австро-Венгрии. И там была выстроена совершенно уникальная идентичность. Вена старалась создать модельных австрийцев, но в результате вышли сильно отличные люди. Даже поляки Галичины очень сильно отличались от поляков русской и немецкой части бывшей Польши. Удалось Вене провести какую-то смену в мозгах за 100 с лишним лет», — указал Хавич.

Что же касается Буковины, то до попадания в Австро-Венгрию в конце 18-го века это была молдавская территория, потом она находилась под турецкой властью, добавил политолог.

То есть все это историческое и культурное развитие территорий современной Западной Украины не имело ничего общего ни с Россией, ни с Украиной, и все попытки представить, что там живет один народ с малороссами, ни к чему не привели, потому что украинцы воевали друг с другом в разных армиях, и попытки объединить ту же УНР и ЗУНР закончились провалом, заключил собеседник издания.