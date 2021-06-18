В 1990 году была создана первая официальная сепаратистская структура — «Галицкая ассамблея», объединение Львовского, Ивано-Франковского и Тернопольского областных советов. Через 30 с лишним лет после этого председатели Ивано-Франковского и Тернопольского областных советов обсудили подписание меморандума о сотрудничестве между двумя соседними областями и реализацию межрегиональных проектов. При этом речь идёт не просто о «Галицкой ассамблее 2.0», а о куда более масштабном процессе.
Эксперт пояснил, что Закарпатье было частью венгерского королевства с 10-го века, Галиция и Волынь с 14-го века принадлежали Польше, после разделов Польши Волынь какое-то время пробыла в составе Российской империи, но нахождение региона в 20-м веке в составе межвоенной Польши в значительной мере полонизировало местное население.
«Галичина после раздела Польши оказалась в составе Австро-Венгрии. И там была выстроена совершенно уникальная идентичность. Вена старалась создать модельных австрийцев, но в результате вышли сильно отличные люди. Даже поляки Галичины очень сильно отличались от поляков русской и немецкой части бывшей Польши. Удалось Вене провести какую-то смену в мозгах за 100 с лишним лет», — указал Хавич.
Что же касается Буковины, то до попадания в Австро-Венгрию в конце 18-го века это была молдавская территория, потом она находилась под турецкой властью, добавил политолог.
То есть все это историческое и культурное развитие территорий современной Западной Украины не имело ничего общего ни с Россией, ни с Украиной, и все попытки представить, что там живет один народ с малороссами, ни к чему не привели, потому что украинцы воевали друг с другом в разных армиях, и попытки объединить ту же УНР и ЗУНР закончились провалом, заключил собеседник издания.