Военно-промышленный комплекс Украины все больше деградирует, так как власти государства разорвали связи с Россией, а сами оказались неспособными производить качественную технику, рассказал в интервью изданию Украина.ру главный редактор журнала «Национальная оборона» Игорь Коротченко

По словам эксперта, оставшиеся на Украине предприятия кое-как продолжают свое жалкое существование, так как за последние пять-шесть лет стремительно разрушается весь тот советский задел, который оставался в государстве за годы независимости.

«После разрыва связей с Россией украинский оборонно-промышленный комплекс непрерывно деградирует. Сегодня он неспособен производить функционально законченные сложные системы вооружения», — сказал Коротченко.

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Также главный редактор подчеркнул, что, несмотря на желание украинского лидера Владимира Зеленского покупать западное оружие, средств в государственной казне на это не хватает, поэтому надежды на военно-техническую помощь США не оправдываются.

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