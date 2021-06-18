По словам эксперта, оставшиеся на Украине предприятия кое-как продолжают свое жалкое существование, так как за последние пять-шесть лет стремительно разрушается весь тот советский задел, который оставался в государстве за годы независимости.
«После разрыва связей с Россией украинский оборонно-промышленный комплекс непрерывно деградирует. Сегодня он неспособен производить функционально законченные сложные системы вооружения», — сказал Коротченко.
Эксперт утверждает, что на данный момент Украина не в состоянии выпускать даже такое простейшее оружие, как миномет, и единственная возможность, которой обладает украинский ВПК, — это пытаться модернизировать старое советское оружие, что у государства тоже получается слабо.
Также главный редактор подчеркнул, что, несмотря на желание украинского лидера Владимира Зеленского покупать западное оружие, средств в государственной казне на это не хватает, поэтому надежды на военно-техническую помощь США не оправдываются.
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