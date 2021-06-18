Россия выступает против учений Североатлантического альянса на Украине из-за угрозы безопасности РФ, так как они предполагают возможность скрытого развертывания группировок войск у российских границ, рассказал в интервью изданию Украина.ру доктор военных наук Константин Сивков

По словам эксперта, формальное включение Украины в НАТО будет означать, что на ее территории без согласия какой-либо стороны будут размещаться военные базы, что, естественно, может угрожать безопасности России.

«Эти учения предполагают возможность скрытого развертывания группировок войск у наших границ. Мы эту угрозу пытаемся нейтрализовать контрразвёртыванием своих сил», — сказал Сивков.

«Пусть только попробуют». Военный эксперт о том, что будет, если НАТО тайно снабдит Киев оружием © Facebook, Операція об'єднаних сил

С 15 по 17 июня в Киеве проходит специализированная выставка «Оружие и безопасность — 2021», где Украина представила свои разработки. Эта выставка была подвержена критике из-за падения промпроизводства, нехватки специалистов и коррупции на оборонных предприятиях.

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