По словам эксперта, формальное включение Украины в НАТО будет означать, что на ее территории без согласия какой-либо стороны будут размещаться военные базы, что, естественно, может угрожать безопасности России.
«Эти учения предполагают возможность скрытого развертывания группировок войск у наших границ. Мы эту угрозу пытаемся нейтрализовать контрразвёртыванием своих сил», — сказал Сивков.
Эксперт также подчеркнул, что учения НАТО на Украине предполагают использование украинских сил спецопераций на территории России, что опять же невыгодно РФ.
С 15 по 17 июня в Киеве проходит специализированная выставка «Оружие и безопасность — 2021», где Украина представила свои разработки. Эта выставка была подвержена критике из-за падения промпроизводства, нехватки специалистов и коррупции на оборонных предприятиях.
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