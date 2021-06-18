Военно-промышленный комплекс Украины практически уничтожен из-за высокого уровня коррупции, воровства и нежелания производить в своем государстве что-то новое, рассказал в интервью изданию Украина.ру доктор военных наук Константин Сивков

Эксперт утверждает, что украинские военные неоднократно торговали своим оружием с ополченцами, так как не считают нужным сражаться за проворовавшуюся насквозь действующую украинскую власть.

«ВПК Украины фактически уничтожен. Там мало осталось возможностей. Единственное, что они могут, — просто ремонтировать ранее поврежденную технику», — сказал Сивков.

Научный деятель также подчеркнул, что у украинской армии уже давно нет серьезных разработок чего-то нового, также как и производства старой техники, поэтому без поддержки Запада украинская армия более чем слаба.

Национализация «Мотор Сич». Как Украина стала подрядчиком российского ВПК © Facebook, Представительство АО "Мотор Сич" в г. Москве

С 15 по 17 июня в Киеве проходит специализированная выставка «Оружие и безопасность — 2021», где Украина представила свои разработки. Эта выставка была подвержена критике из-за падения промпроизводства, нехватки специалистов и коррупции на оборонных предприятиях.

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