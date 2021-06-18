Эксперт утверждает, что украинские военные неоднократно торговали своим оружием с ополченцами, так как не считают нужным сражаться за проворовавшуюся насквозь действующую украинскую власть.
«ВПК Украины фактически уничтожен. Там мало осталось возможностей. Единственное, что они могут, — просто ремонтировать ранее поврежденную технику», — сказал Сивков.
Научный деятель также подчеркнул, что у украинской армии уже давно нет серьезных разработок чего-то нового, также как и производства старой техники, поэтому без поддержки Запада украинская армия более чем слаба.
По словам эксперта, поставки американского оружия на Украину могут означать только одно — что сначала они окажутся на территории народных республик Донбасса, а затем и в России, так как поставлять их чисто для украинского государства США не будут из-за огромного уровня коррупции в державе.
С 15 по 17 июня в Киеве проходит специализированная выставка «Оружие и безопасность — 2021», где Украина представила свои разработки. Эта выставка была подвержена критике из-за падения промпроизводства, нехватки специалистов и коррупции на оборонных предприятиях.
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