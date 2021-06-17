Отмечается, что мужчину заметили и начали снимать на видео проезжающие на одном из автобусов люди. На какие-либо вопросы он не отвечал, а вместо этого опускал голову и шел дальше.
Сообщается, что некоторые пассажиры предположили, что мужчине стало просто жарко, или он проиграл кому-то спор.
В подписи под видео также написано, что неизвестно, сообщил ли кто-то о данном инциденте полиции.
Ранее сообщалось, что в Ровенской области на трассе Киев — Чоп люди заметили голого мужчину, который демонстрировал совершенно неадекватное поведение. Отмечается, что он шел по обочине дороги, а затем бросался на проезжающие автомобили.