В Киеве, на Троещине, прямо по дороге прошелся обнаженный мужчина, не обращая внимания на окружающих, сообщил Telegram-канал «Киев сейчас» 16 июня

Отмечается, что мужчину заметили и начали снимать на видео проезжающие на одном из автобусов люди. На какие-либо вопросы он не отвечал, а вместо этого опускал голову и шел дальше.

Голый украинец бегал по трассе и бросался на автомобили — видео © Instagram, tipove_rivne

В подписи под видео также написано, что неизвестно, сообщил ли кто-то о данном инциденте полиции.

Ранее сообщалось, что в Ровенской области на трассе Киев — Чоп люди заметили голого мужчину, который демонстрировал совершенно неадекватное поведение. Отмечается, что он шел по обочине дороги, а затем бросался на проезжающие автомобили.