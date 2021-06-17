Заседание Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) Украины назначено на 18 июня, сообщает 17 июня пресс-служба СНБО

В повестке грядущего заседания — рассмотрение Стратегии развития оборонно-промышленного комплекса Украины и применение персональных санкций.

Анонсированное на 18 июня заседание СНБО не состоится - Арахамия © president.gov.ua

Кроме того, один пункт повестки отмечен как секретный.

Начало заседания — в 17:00, по его окончании состоится брифинг секретаря СНБО Алексея Данилова.

Ранее глава фракции «Слуги народа» в Верховной Раде Давид Арахамия предположил, что заседание СНБО в эту пятницу, 18 июня, не состоится, поскольку процесс аудита недр еще не закончен.