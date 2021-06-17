В повестке грядущего заседания — рассмотрение Стратегии развития оборонно-промышленного комплекса Украины и применение персональных санкций.
Также будет заслушан доклад председателя Государственной службы геологии и недр Украины о состоянии выполнения решения СНБО Украины от 19 марта 2021 г. «О состоянии дел в сфере недропользования».
Кроме того, один пункт повестки отмечен как секретный.
Начало заседания — в 17:00, по его окончании состоится брифинг секретаря СНБО Алексея Данилова.
Ранее глава фракции «Слуги народа» в Верховной Раде Давид Арахамия предположил, что заседание СНБО в эту пятницу, 18 июня, не состоится, поскольку процесс аудита недр еще не закончен.