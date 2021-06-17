В 1990 году была создана первая официальная сепаратистская структура — «Галицкая ассамблея», объединение Львовского, Ивано-Франковского и Тернопольского областных советов. Через 30 с лишним лет после этого председатели Ивано-Франковского и Тернопольского областных советов обсудили подписание меморандума о сотрудничестве между двумя соседними областями и реализацию межрегиональных проектов. При этом речь идёт не просто о «Галицкой ассамблее 2.0», а о куда более масштабном процессе.
Эксперт отметил, что этот регион всегда отдавал предпочтение работе с центром — будь то с Москвой или с Киевом — и сотрудничеству с соседними странами, а не с областями Украины.
«При этом аннексия Закарпатья (или его районов, населённых венграми) соседней Венгрией представляется абсолютно нереальной. Вопреки сложившимся мифам, Будапешт не имеет территориальных претензий к соседним странам, а озабочен созданием в них эксклюзивных условий для венгерского меньшинства. А уж такие условия в полунезависимом Закарпатье будут несомненно гарантированы. Взамен Венгрия вполне может начать массово выдавать в крае свои паспорта — естественно, исключительно по гуманитарным соображениям, как Россия на Донбассе», — написал Хавич.
Хотя описанный выше сценарий ухода семи областей Западной Украины из-под контроля Киева и создания на их базе нового государства является достаточно фантастическим, но он имеет ненулевую вероятность, поскольку опирается на политические реалии в регионе, резюмировал политолог.