В случае создания независимой Западной Украины Закарпатью уготована либо роль эксклава, формально признающего власть Киева (в случае сохранения некой международно признанной Украины), либо «серой зоны», вполне устраивающей привыкших к контрабанде местных жителей. Такое мнение выразил по Западной Украине Олег Хавич в статье для издания Украина.ру

Украина после распада. Соединённое королевство Великой Галиции и Северной Буковины

Эксперт отметил, что этот регион всегда отдавал предпочтение работе с центром — будь то с Москвой или с Киевом — и сотрудничеству с соседними странами, а не с областями Украины.

«При этом аннексия Закарпатья (или его районов, населённых венграми) соседней Венгрией представляется абсолютно нереальной. Вопреки сложившимся мифам, Будапешт не имеет территориальных претензий к соседним странам, а озабочен созданием в них эксклюзивных условий для венгерского меньшинства. А уж такие условия в полунезависимом Закарпатье будут несомненно гарантированы. Взамен Венгрия вполне может начать массово выдавать в крае свои паспорта — естественно, исключительно по гуманитарным соображениям, как Россия на Донбассе», — написал Хавич.

Хотя описанный выше сценарий ухода семи областей Западной Украины из-под контроля Киева и создания на их базе нового государства является достаточно фантастическим, но он имеет ненулевую вероятность, поскольку опирается на политические реалии в регионе, резюмировал политолог.