В Киеве у здания Минздрава прошла акция протеста медиков из-за низких зарплат и невыплаты «коронавирусных» надбавок. Об этом 17 июня сообщает УНИАН

Ляшко призвал продлить карантин на Украине на все лето © Facebook, Виктор Ляшко

Главное требование участников акции — повышение зарплат медсестрам хотя бы до уровня минимальной зарплаты, установленной в Украине (6 тыс. грн). Медработники заявили, что медсестры в среднем по стране получают по 4,5 тыс. грн.

«Участники акции заявили министру, что для прекращения оттока кадров из государственных или коммунальных медучреждений необходимо, чтобы санитарки получали минимум по 11 тыс. грн зарплаты, медсестры — по 15 тыс. грн, а врачи — по 22 тыс. грн», — говорится в сообщении.

Также медики отметили, что лишь единицы получают обещанные государством выплаты в связи с заболеванием коронавирусной инфекцией. Большинству их не платят под предлогом, что якобы медики заразились коронавирусом не на работе.

К участникам акции вышел министр здравоохранения Виктор Ляшко. Он выслушал обвинения в невыполнении обещаний, но не рассказал о конкретных планах по решению проблем медиков. Глава Минздрава посоветовал митингующим слушать завтрашнее выступление Владимира Зеленского по вопросам медицинской сферы на форуме.