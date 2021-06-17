В 1990 году была создана первая официальная сепаратистская структура — «Галицкая ассамблея», объединение Львовского, Ивано-Франковского и Тернопольского областных советов. Через 30 с лишним лет после этого председатели Ивано-Франковского и Тернопольского областных советов обсудили подписание меморандума о сотрудничестве между двумя соседними областями и реализацию межрегиональных проектов. При этом речь идёт не просто о «Галицкой ассамблее 2.0», а о куда более масштабном процессе.
Эксперт пояснил, что Варшаве будет достаточно прислать начальников полиции во все районы, а львовская полиция сразу же поменяет кокарды и установит флаги Евросоюза.
«Поляки же умные. Они же не приедут со своими флагами. Они привезут с собой флаги Евросоюза и нашивки. Все будет красиво. К сожалению, это реально. Это куда более реально, чем некое объединение Львовской, Тернопольской и Ивано-Франковской областей», — констатировал Хавич.
Собеседник издания добавил, что сейчас Запад не заинтересован в развале Украины, но если в случае экономической деградации и нехватки ресурсов в стране начнется война всех против всех за конкретные активы, и России, и европейским странам придется взять ее регионы под контроль.