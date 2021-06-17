В современном мире для взятия под контроль территории не нужно вводить войска. Поэтому Польше для взятия под контроль Галиции в случае наступления хаоса на Украине не нужно будет вводить полицейские части. Об этом рассказал специалист по Западной Украине Олег Хавич в интервью изданию Украина.ру

Хавич: Поляки считают, что зависимость от США не связана с внешним управлением

Эксперт пояснил, что Варшаве будет достаточно прислать начальников полиции во все районы, а львовская полиция сразу же поменяет кокарды и установит флаги Евросоюза.

«Поляки же умные. Они же не приедут со своими флагами. Они привезут с собой флаги Евросоюза и нашивки. Все будет красиво. К сожалению, это реально. Это куда более реально, чем некое объединение Львовской, Тернопольской и Ивано-Франковской областей», — констатировал Хавич.

Собеседник издания добавил, что сейчас Запад не заинтересован в развале Украины, но если в случае экономической деградации и нехватки ресурсов в стране начнется война всех против всех за конкретные активы, и России, и европейским странам придется взять ее регионы под контроль.